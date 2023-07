POL-NOM: Fahrschüler verletzt sich bei Sturz

Uslar (ots) - USLAR (ke) Wiesenstraße, zwischen dem 18.07.2023, 17:00 Uhr und dem 19.07.2023, 12:00 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten die PKW-Kennzeichen eines 54-jährigen aus Wesertal vom Grundstück des Autohauses. Der PKW war dort zu Werkstattarbeiten abgestellten. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 100 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

