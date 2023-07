POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Wienser Straße, 19.07.2023, 09:20 Uhr Ein 22-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Neustadt am Rübenberge befuhr mit seinem Fahrzeug die Wienser Straße in Richtung Blumenstraße. Ein 83-jährger PKW Fahrer aus Bodenfelde befuhr die Wienser Straße in entgegengesetzter Richtung. Hierbei kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR entstand. Rückfragen bitte an: ...

