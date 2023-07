Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Wienser Straße, 19.07.2023, 09:20 Uhr

Ein 22-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Neustadt am Rübenberge befuhr mit seinem Fahrzeug die Wienser Straße in Richtung Blumenstraße. Ein 83-jährger PKW Fahrer aus Bodenfelde befuhr die Wienser Straße in entgegengesetzter Richtung. Hierbei kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge wodurch Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR entstand.

