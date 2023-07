LPI-SLF: Brandgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit Feuer

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Dienstag, gegen 09.05 Uhr, befuhr die 82-jährige Fahrerin eines Pkw in Neuhaus die Neumannsgrunder Straße in Richtung Limbach. Der vor ihr fahrende 55-jährige Fahrer eines PKW musste verkehrsbedingt halten. Dies beachtete die Frau zu spät und fuhr gleich zwei Mal auf das Fahrzeug des Mannes auf. Anschließend legte sie den Rückwärtsgang ein und stieß in der Folge gegen einen ...

mehr