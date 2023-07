Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tankbetrug, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße 18, dortige Shell- Tankstelle. Zeit: Mittwoch, 19,07.2023, 17:50 Uhr bis 17:55 Uhr. Bisher Unbekannter fuhr mit einem silberfarbenen VW -Kombi, aus dem Zulassungsbereich Peine (amtl. Kennzeichen: PE- SE ...), auf das Shell- Tankstellengelände und betankte den Kombi mit Superkraftstoff. Nach dem Tanken begab sich der Unbekannte wieder in sein Fahrzeug und verließ das Tankstellengelände, ohne jedoch den getankten Kraftstoff in Höhe von 100.- Euro zu bezahlen, in Richtung Innenstadt. Fahrzeugführer, die sich zur genannten Tatzeit auch auf dem Shell-Tankstellengelände befanden und weitere sachdienliche Hinweise über den nun Beschuldigten Tankbetrüger bzw. dem mitgeführten PKW VW Kombi geben können, mögen sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell