POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Uslar (ots) - USLAR (ke) Bleichstraße, zwischen dem 16.07.2023, 22:00 Uhr und dem 17.07.2023, 07:20 Uhr Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Werksgelände eines Uslarer Unternehmen und entwendeten mehrere Trommeln Kupferkabel. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

