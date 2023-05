Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Am Montag, 08.05.2023 zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Sausenheimer Straße in Grünstadt. Der unbekannte Fahrer befuhr die Sausenheimer Straße in Fahrtrichtung Neuleiningen und streifte beim Vorbeifahren das am rechten Fahrbahnrand geparkte Auto. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93 120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell