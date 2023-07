Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Mittwoch, 19.07.2023, 23.50 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Weiterfahrt untersagt.

Am Mittwoch kurz vor Mitternacht kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim einen Pkw in der Graf-Otto-Straße in Northeim.

Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Osterode konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen vorherigen Drogenkonsum schließen lassen können.

Freiwillig durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht. Ein Urinvortest war nicht möglich.

Bei dem 19-Jährigen wurde in der Northeimer Dienststelle eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Dem Osteroder wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von berauschenden Mitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell