POL-PPKO: Koblenz - Polizeipräsidium Koblenz verabschiedet Pressesprecher Ulrich Sopart

Am 30. März war es dann soweit. Nach 40 Jahren verließ der zuletzt als Leiter der Pressestelle eingesetzte Erste Polizeihauptkommissar Ulrich "Ulli" Sopart die Polizeibühne im Polizeipräsidium Koblenz. Er wurde von Polizeipräsident Karlheinz Maron auf eigenen Wunsch gemeinsam mit seinen langjährigen Weggefährten Bernd Kreuter und Ralf Masendorf in gebührendem Rahmen verabschiedet.

Karlheinz Maron und Polizeidirektor Thomas Fischbach würdigten die Verdienste eines zum "echten Hunsrücker" gewordenen Urgesteins. Zunächst in der Verbandsgemeindeverwaltung ausgebildet zog es Ulli Sopart 1983 zur Polizei Rheinland-Pfalz. Über etliche Tätigkeiten bei der Schutz- und Kriminalpolizei, zunächst als Sachbearbeiter, später auch in leitender Funktion, führte die letzte Station unmittelbar in die Nähe der Behördenleitung - er wurde Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz.

Ulli Sopart selbst bezeichnete seine gemeinsame Zeit in der Polizei mit den oben genannten, neuen "Jungpensionären" als besonders, so wird doch die Freundschaft über das berufliche Leben hinaus fortgeführt. Die drei Pensionäre teilen eine ganz bestimmte Leidenschaft, das Golfspielen. Man darf gespannt sein, wie sich das Handicap vom ehrgeizigen Sopart entwickeln wird. Neben dieser Aktivität ist er nach wie vor kommunalpolitisch aktiv, sodass ihm in den nächsten Jahren sicher nicht langweilig werden dürfte.

Alle an der Feierstunde beteiligten wünschten dem Pensionär noch viele, vor allen Dingen gesunde Jahre im (Un)Ruhestand.

Nachfolger von Ulli Sopart ist der Erste Polizeihauptkommissar Jürgen Fachinger, der die Funktion als Leiter der Pressestelle bereits seit September 2022 kommissarisch übernommen hatte.

