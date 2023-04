POL-PPKO: Personensuche erfolgreich: Koblenz - Goebensiedlung

Koblenz (ots) - Am 30.03.2023 kam es gegen 12:15 Uhr in der Moselweißer Straße 101 (Ausfahrt Rewe/Aldi) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei wurde eine Fußgängerin an der genannten Ausfahrt von einem dunklen PKW erfasst, dessen Fahrer sich daraufhin unerlaubt entfernte. Die Dame wurde im Krankenhaus untersucht und erlitt einige Prellungen. Der ...

