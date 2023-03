Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wechsel in der Leitung der Mordkommission

Koblenz (ots)

Der bisherige Leiter des Kommissariats für Kapitaldelikte, das sog. K11 der Zentralen Kriminalinspektion Koblenz, Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Kreuter, geht nach fast 21 Jahren Leitungstätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt die Leitung an seinen Kollegen Kriminalhauptkommissar Florian Locker.

Am 30.03.2023 wurde Herr Kreuter durch Polizeipräsident Karlheinz Maron, sowie durch den Leiter Führungsstab Polizeidirektor Thomas Fischbach, die Leiterin der Zentralen Kriminalinspektion Koblenz, Kriminaldirektorin Kathrin Süßenbach und dem Leiter der Kriminalinspektion Koblenz, Kriminaloberrat Manuel Kiy offiziell verabschiedet.

Herr Kreuter hat das K11 in den letzten 21 Jahren maßgeblich geprägt und die erfolgreiche Arbeit der Koblenzer Mordkommission fortgeführt. Er hat viele Fälle erfolgreich gelöst und sich einen hervorragenden Ruf in der Branche, über die Grenzen des Polizeipräsidiums Koblenz hinaus, erarbeitet. Die SOKO Schlüssel (Doppelmord z. N. des Ehepaar Schemmer im Jahr 2011), die SOKO Kurve (Mord z. N. eines Gastronoms im Jahr 2012), die SOKO Himmelfeld (Mord z. N. des Autohändler in Montabaur im Jahr 2012), die SOKO Waldesch (Mord z. N. eines Discothekenbetreiber in Waldesch im Jahr 2013), die SOKO Roller (Mord z. N. eines Mannes in Koblenz-Neuendorf im Jahr 2018) und die SOKO Ochtendung (Mord z. N. einer Frau in Ochtendung im Jahr 2020) sind nur einige herausragende Fälle, für die er in seiner Tätigkeit als Leiter K11 die Verantwortung getragen hat.

Er geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand. Einerseits freut er sich auf die wohlverdiente Freizeit, anderseits fällt es ihm schwer, sein Team und seine Arbeit loszulassen. Das K11 sowie alle Kollegen und Kolleginnen sind dankbar für seine souveräne Arbeit in seiner Amtszeit und werden ihn vermissen.

Sein Nachfolger, Herr Kriminalhauptkommissar Locker hat viele Jahre als Teil des K11 Erfahrung sammeln können. Er hat sich durch hervorragende Arbeit und Fachkompetenz bereits einen Namen gemacht und gilt als ein herausragender Ermittler mit Führungskompetenzen sowie großer Expertise in digitalen Tools. Er übernimmt die Leitung des K11 und ist bereit, die Verantwortung zu schultern und das Team weiterzuführen.

Die Kolleginnen und Kollegen des K11 freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Locker und sind überzeugt, dass er das Kommissariat erfolgreich leiten wird. Wir wünschen Herrn Kreuter alles Gute für seinen Ruhestand und Herrn Locker viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell