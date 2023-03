Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wohnhausbrand in Kaisersesch

Kaisersesch (ots)

Am 28.03.2023 wurde die Polizei, gegen 22:42 Uhr über einen Wohnhausbrand in Kaisersesch in der Straße Höfchen informiert. Durch die Einsatzkräfte konnte vor Ort im Obergeschoss starke Brandentwicklung festgestellt werden. Durch die entstandene Rauchentwicklung und dem Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohnhäuser mussten Bewohner durch die Feuerwehr gerettet werden. Die Brandbekämpfung dauert derzeit noch an. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit starken Kräften vor Ort im Einsatz. Zu Sach- und möglichen Personenschäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Von weiteren Anfragen bitten wir derzeit abzusehen, es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell