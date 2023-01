Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Messer, Waffen, Schlagstock, Stahlkette - was die Bundespolizei am Wochenende aus dem Verkehr gezogen hat

Berlin/ Brandenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende stellte die Bundespolizei in Berlin und Brandenburg diverse Waffen und andere gefährliche Gegenstände bei verschiedenen polizeilichen Kontrollen sicher.

Dabei schritten die Einsatzkräfte am Samstagnachmittag ein, als ein 54-Jähriger einen 27-Jährigen am S-Bahnhof Warschauer Straße beleidigte, körperlich anging und bedrohte. Bei der Kontrolle des deutschen Tatverdächtigen fanden die Beamtinnen und Beamten neben einem Schlagstock, einem Kampfmesser und drei Küchenmessern auch drei Softairwaffen und eine Anscheinswaffe.

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte einen 41-Jährigen am S-Bahnhof Strausberg, der nach einer verbalen Auseinandersetzung mit zwei Personen mit einem Fleischhammer umher hantierte. Der deutsche Staatsangehörige hatte zudem noch ein Jagdmesser, ein Filetiermesser und eine Stahlkette mit. Kurz darauf stoppten Einsatzkräfte einen 16-Jährigen gegen 4:20 Uhr am S-Bahnhof Treptower Park. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamtinnen und Beamten einen Teleskopschlagstock. Den deutschen Staatsangehörigen übergaben sie anschließend an dessen Erziehungsberechtigten.

In allen Fällen leitete die Bundespolizei entsprechende Ermittlungsverfahren, u. a. aufgrund der Verstöße gegen das Waffengesetz, ein und stellte die gefährlichen Gegenstände, Messer und Waffen sicher.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell