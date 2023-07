POL-SE: Wedel - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Freitagnachmittag, den 21.07.2023, ist es in der Fritz-Reuter-Straße in Elmshorn zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung gekommen. Der etwa 25-jährige athletisch gebaute Täter drang um 16:20 Uhr in die Wohnung ein, wurde aber gestört. Der zwischen 1,70 und 1,75 Meter große Mann floh mit einer Handtasche in Richtung Bahnhof. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung mit orangefarbenen ...

