Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0441 --Überfälle auf Drogerie und Discounter--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neustadt, Pappelstraße / Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 21.07.2023, 19:15 Uhr / 22.07.2023, 20:40 Uhr

Am Freitag- und Samstagabend wurden ein Drogeriemarkt in der Bremer Neustadt und ein Discounter in der Vahr überfallen. In beiden Fällen flüchtete der mit einem Messer bewaffnete Täter. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:15 Uhr betrat ein maskierter Täter die Drogerie in der Pappelstraße und forderte von der 46-jährigen Kassiererin unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Die 46-Jährige hatte die Kassenlade bereits zugedrückt und die Herausgabe verweigert. Der Räuber flüchtete ohne Beute nach Zeugenaussagen über die Delmestraße in Richtung Neuenlander Straße und verlor das Messer.

Er wurde von den Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 15-16 Jahre alt, etwa 160cm groß mit kurzen Haaren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Blousonjacke, blauer Jeans, schwarzen Handschuhen und mit einer Skimaske maskiert. Der Täter sprach Deutsch mit einem Akzent, den die 46-Jährige als arabisch beschrieb.

Am Samstag betrat gegen 20:40 Uhr ein Mann den Discounter in der August-Bebel-Allee und ging direkt auf die Kasse zu, wo sich die 18-jährige Angestellte befand. Der Täter hielt ein Messer in der Hand und forderte die Öffnung der Kasse. Als der 18-Jährigen dies nicht auf Anhieb gelang, drückte der Täter sie beiseite. Eine 30-jährige Mitarbeiterin bemerkte den Vorfall und eilte herbei. Die 30-Jährige öffnete die Kasse, aus der der Räuber Bargeld entnahm und anschließend flüchtete.

Der Täter wurde als 16-18 Jahre alt, ca. 160-170cm groß mit dunklen Augen und dunklen breiten Augenbrauen beschrieben. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck, dunkelblauer Jeans, schwarzen Turnschuhen, schwarzen Stoffhandschuhen und trug eine schwarze Cap mit weißem Aufdruck sowie ein blaues Tuch vor dem Gesicht. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell