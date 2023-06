Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schriftzüge an Fassaden

Jena (ots)

Zeugen stellten am Montag, kurz vor Mitternacht, mehrere Schriftzüge an zwei Hauswänden in der Okenstraße fest. Diese sahen frisch aus, was durch die eingesetzten Beamten bestätigt werden konnte. Unbekannte brachten insgesamt drei Schriftzüge mit politischem Inhalt mittels hellblauer Wasserfarbe auf und entfernten sich unerkannt. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell