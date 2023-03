LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht in der Neustadter Straße gesucht

Pößneck (ots) - Am 20.03.2023 gegen 11:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Pkw in Pößneck im Bereich der Friedrich-Engels-Straße. Der 35-jährige Fahrer konnte während der Kontrolle einen ausländischen Führerschein vorweisen. Da der Fahrer jedoch seit geraumer Zeit in Deutschland wohnhaft ist, hätte er einen deutschen Führerschein beantragen müssen. Somit muss sich der 35-Jährige nun in einen ...

mehr