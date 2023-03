LPI-SLF: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am 20.03.2023, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:10 Uhr, kam es in Neuhaus am Rennweg in der Prachaticer Straße in der Nähe eines größeren Mehrfamilienhauses zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr gegen den geparkten Pkw Skoda einer 39-jährigen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Sie ...

