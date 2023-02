Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Auto kommt von der Straße ab

Am Mittwoch verletzte sich ein 28-Jähriger, nachdem er bei Ingoldingen einem Reh ausgewichen war.

Ulm (ots)

Gegen 6.30 fuhr der Mann mit seinem VW auf der Kreisstraße von Stafflangen in Richtung Muttensweiler. Kurz vor Ortseingang Muttensweiler weilte ein Reh am rechten Fahrbahnrand. Das lief in Richtung Straße. Der Mann erschrak und wich dem Tier aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Straße ab und der Pkw stieß gegen einen Zaun. Den durchbrach der VW und kam im Gestrüpp zum Stehen. Durch den heftigen Aufprall lösten die Airbags aus und der Pkw wurde an der Front erheblich beschädigt. Der 28-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 3.000 Euro und an dem Zaun auf 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.

