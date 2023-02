Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht

Am Mittwoch bedrängte ein Unbekannter eine Frau in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr stand die 22-Jährige an der Bushaltestelle Neue Mitte (Höhe Rathaus) in der Neue Straße. Ein unbekannter Mann kam auf sie zu. Der schien alkoholisiert zu sein. Unerwartet packte der Mann die Frau an den Armen und hielt sie fest. Im weiteren Verlauf soll er die 22-Jährige am ganzen Körper angefasst haben. Als kurze Zeit später ein Linienbus anhielt, konnte sich die Frau losreißen und flüchtete in den Bus. Weitere Personen stiegen in den Bus ein. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Anzeige aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. Der soll etwa 175 - 180 cm groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkles kurzes Haar, einen 3-Tage Bart und blasse Haut. Auffällig waren wohl seine schiefen Zähne.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

