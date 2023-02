Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Bewohner klagen über Atemreizungen

Am Mittwoch mussten die Bewohner in Ehingen ihre Unterkunft verlassen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr klagten mehrere Bewohner in der Albert-Einstein-Straße über Atemwegsreizungen. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Auch die Einsatzkräfte nahmen beim Betreten des Gebäudes Reizungen der Atemwege wahr. Sicherheitshalber mussten die etwa 70 Bewohner das Gebäude verlassen. Messungen der Feuerwehr ergaben geringe Mengen von Chlorgas. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude und spülte Leitungen. Im Anschluss führte die Feuerwehr weitere Messungen durch. Diese verliefen negativ. Gegen 20 Uhr konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren. Drei Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, da sie über Reizungen der Atemwege klagten. Was der Grund für das Auftreten des Chlorgases war, ist derzeit nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es bei der Verwendung von Reinigungsmitteln zu einer Reaktion gekommen sein. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0216335 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell