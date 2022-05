Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar - Beihingen: Dehnfugenbrand führt zu Straßensperrung

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Dehnfugenbrand an einer Brücke in der Württemberger Straße im Freiberger Ortsteil Beihingen kam es am Dienstagmorgen gegen 07:45 Uhr. Mittels eines Schweißbrenners brachten Bauarbeiter eine neue Gummidichtung im Bereich der Dehnfuge der Brücke an. Mutmaßlich befand sich hier jedoch, bereits seit Fertigstellung der Brücke vor über 50 Jahren, noch Teile einer Glasfaser- bzw. Holzfaserplatte in der Dehnfuge. Diese hat durch die Schweißarbeiten vermutlich Funkenflug abbekommen, was zu einem Schwelbrand führte. Die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar rückte zur Brandbekämpfung in die Mühlstraße aus. Diese musste während des Einsatzes voll gesperrt werden. Es wurde eine Umleitungsbeschilderung eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist kein Sachschaden an der Brücke entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell