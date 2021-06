Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten- 18-Jähriger wird auf Gartenparty durch Unbekannte angegriffen

Karlsruhe (ots)

Zu einer Auseinandersetzung auf einer Party kam es in der Nacht auf Donnerstag in Bretten. Im Anschluss gingen die mutmaßlichen Täter flüchtig, weshalb das Polizeirevier Bretten auf der Suche nach Zeugenhinweisen ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 18-jährige Geschädigte mit Freunden auf einer Feier im Gewann Hohberg. Mehrere unbekannte Jugendliche kamen, gegen 00:20 Uhr, ebenfalls zur Party und gehen den jungen Mann unvermittelt an. Hierbei wird er durch mehrere Personen geschlagen sowie mit einer Gartenhacke attackiert. Hierdurch wird er am Knie, an den Armen im Gesicht und dem Rücken verletzt. Die Beschuldigten flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter konnte aufgrund der Dunkelheit nicht abgegeben werden. Zeugen die Angaben über den Vorfall machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

