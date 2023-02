Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Gebäude in der Wagnerstraße. Im Keller brach er einen Verschlag aus Holz auf. In dem Raum stand ein blaues Pedelec der Marke "Adore Enforce". Das Rad machte er zu seiner Beute und flüchtete ...

mehr