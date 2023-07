POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagabend wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Linz eine Fahrzeugführerin aus St. Katharinen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Frau hatte zuvor an ihrem PKW Hyundai trotz Dunkelheit kein Abblendlicht eingeschaltet. Auf das Anhaltesignal "Stopp Polizei" inklusive Blaulicht reagierte die Fahrzeugführerin zunächst nicht und ...

mehr