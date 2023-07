POL-PDNR: Körperverletzung/ Kirmes Unkel

Linz am Rhein/ B42 (ots) - Ein 18-Jähriger aus NRW befuhr am Samstagabend die B42 aus Richtung Unkel kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein. Zwischen den Ortslagen Erpel und Linz überholte der Fahranfänger bei Starkregen mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe der Ortslage Linz verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, ...

