Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Motorrad fing während der Fahrt Feuer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.07.2023, gegen 19.30 Uhr, drangen aus der Auspuffanlage eines Motorrades plötzlich Qualm und dann Flammen. Der 25-jährige Fahrer konnte das Motorrad in der Klosterstraße, im Bereich des Hofackerwegs abstellen und dabei geriet dieses in Brand. Anwohner konnten den Brand mit Feuerlöschern löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand endgültig. Der 25-Jährige sowie seine 19-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

