Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Pkw-Vollbrand auf der Autobahn A 5

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.07.2023, gegen 12.50 Uhr, konnte ein 36-jähriger Mann auf der Autobahn A 5, zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und Autobahndreieck Weil am Rhein, gerade noch rechtzeitig mit seinen Pkw auf dem Standstreifen anhalten, diesen zusammen mit seiner Mitfahrerin verlassen, bevor der Pkw in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Pkw brannte komplett aus. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Schutzplanke wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Während den Löscharbeiten musste die Autobahn A 5 in Richtung Süden kurzzeitig komplett gesperrt werden. Es wurde niemand verletzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell