Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Drogen und Schreckschusswaffe erwischt

Ludwigshafen (ots)

Ein 21-Jähriger wurde am Donnerstag (02.03.2023), gegen 1.45 Uhr, vor einer Polizeistreife mit Betäubungsmittel und einer Schreckschusswaffe erwischt. Beim Erblicken der Polizeistreife in der Schanzstraße versuchte der 21-Jährige noch eine Schreckschusswaffe unter einem Auto zu verstecken. Während der Personenkontrolle stellten die Polizeibeamten neben der Schreckschusswaffe noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel in der Hosentasche des 21-Jährigen fest. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.

