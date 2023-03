Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Bike Diebstahl abgewendet

Ludwigshafen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete heute (02.03.2023), gegen 0.10 Uhr, wie drei Männer zwei E-Bikes im Bereich der Bremserstraße trugen. Die beiden Fahrräder waren noch mit einem Schloss gesichert. Der Zeuge sprach das Trio an. Daraufhin flüchteten die Männer. Die E-Bikes ließen sie stehen. Die verständigte Polizei stellte zwei der drei Diebe in der Nähe fest. Der 31- und der 45-Jährige wurden anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht. Beide führten eine geringe Menge an Betäubungsmittel mit. Der 45-Jährige kam anschließend wieder auf freien Fuß, während der 31-Jährige, aufgrund eines Haftbefehls, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die beiden gestohlenen E-Bikes der Marke Cube stellte die Polizei sicher. Die Polizei sucht nun die Besitzer der Fahrräder.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

