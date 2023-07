Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Erneuter Verdacht einer Brandstiftung an Kfz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.07.2023, kurz vor 05.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand eines Pkw-Anhängers in den Teichrain gerufen. Auf einem Gartengrundstück brannte ein Pkw-Anhänger, auf welchem ein VW stand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Pkw-Anhänger bereits in Vollbrand. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der Pkw-Anhänger sowie der VW brannten komplett aus. Unweit des brennenden Pkw-Anhänger stand eine Holzhütte, welche durch den Brand massiv beschädigt wurde. Zwei weitere neben dem Pkw-Anhänger stehende Fahrzeuganhänger wurden durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Wegen dem Verdacht der Brandstiftung hat das Kriminalkommissariat Lörrach die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell