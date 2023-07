POL-FR: Stühlingen: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Freiburg (ots) - Schwer verletzt wurde am Sonntag, 02.07.2023 gegen 12.20 Uhr ein 47 Jahre alter Kradfahrer bei einem Unfall in Höhe Bruderhof. Der 47-jährige war zuvor auf der L171 von Mundelfingen kommend in Richtung Wutach unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Renault-Fahrerin. Der 47-jährige wurde auf das Auto aufgeladen und kam ...

