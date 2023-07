POL-FR: Rickenbach: Jugendliche stürzt mit 125er Maschine und verletzt sich leicht

Freiburg (ots) - Bei Malerarbeiten an einem Haus in der Rüttebuckstraße stürzte am Freitag, 30.06.2023, gegen 15.00 Uhr, ein 50 Jahre alter Mann rund vier Meter von einem Gerüst. Dabei verletzte er sich an Schulter und Hüfte. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. md/sk Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Stefan Kraus Telefon: 0761 882-1012 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR ...

