POL-FR: Küssaberg/ Rheinheim: Heckscheibe an Auto eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende, Samstag, 01.07/ Sonntag, 02.07.2023, in den Kiosk bei der Sauschwänzlebahn in der Ehrenbachstraße einzubrechen. Die Täter machten sich am Türschloss zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht in den Kiosk zu gelangen. Bereits eine Woche zuvor wurden ...

