POL-FR: Stühlingen/ Weizen: Versuchter Aufbruch von Kiosk an der Sauschwänzlebahn - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende, Samstag, 01.07/ Sonntag, 02.07.2023, in den Kiosk bei der Sauschwänzlebahn in der Ehrenbachstraße einzubrechen. Die Täter machten sich am Türschloss zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht in den Kiosk zu gelangen. Bereits eine Woche zuvor wurden zwei Spendenkassen aufgebrochen. Ob es sich hier um die gleiche Täterschaft handelt, ist Teil der Ermittlungen. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746/92850) bittet Zeugen, die an den letzten zwei Wochenenden verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Bereich gemacht haben, sich zu melden.

