Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Hannover aufgrund des CSD erwartet

Hannover (ots)

Aufgrund des Christopher Street Days (CSD) müssen sich Verkehrsteilnehmende am Samstag, 27.05.2023 und Sonntag, 28.05.2023, an mehreren Stellen im Stadtgebiet Hannover auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Auf nicht zwingend nötige Autofahrten sollte verzichtet werden. Die Polizei Hannover empfiehlt, die Innenstadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Im Rahmen der Demonstration zum CSD am Pfingstwochenende kommt es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs, insbesondere im Innenstadtbereich. Aufgrund von temporären Sperrungen sind erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Dies gilt insbesondere für den Zeitraum 27.05.2023 von 07:00 Uhr bis 28.05.2023, 22:00 Uhr.

Folgende Sperrungen sind geplant:

- Georgstraße ab Höhe An der Börse

- Ständehausstraße hinter Luisenstraße

Darüber hinaus kommt es im gesamten Innenstadtbereich aufgrund des sich fortbewegenden Aufzuges am Samstag, 27.05.2023, von 12:00 Uhr bis circa 17:00 Uhr, zu zeitweiligen Sperrungen und zum Erliegen des Individualverkehrs im gesamten Stadtgebiet Hannover. Die erwarteten Teilnehmendenzahlen liegen im unteren fünfstelligen Bereich. Autofahrende werden gebeten, von nicht zwingend notwendigen Fahrten in Richtung Innenstadt an diesem Tag abzusehen. /co, aw

