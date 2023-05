Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Drei Unbekannte überfallen Wettbüro in Lehrte

Hannover (ots)

In der Mittwochnacht, 24.05.2023, haben drei bislang unbekannte Tatverdächtige ein Wettbüro in Lehrte ausgeraubt. Mit ihrer Beute flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betraten zwei maskierte Personen die Filiale eines Sportwettenanbieters in der Straße "Sedanplatz" gegen 22:45 Uhr. Eine dritte maskierte Person stand vor dem Gebäude Schmiere. Unvermittelt begaben die Räuber sich zum Tresen des Wettbüros, bedrohten einen 24-jährigen Angestellten mit einer mutmaßlichen Schusswaffe und forderten ihn zur Übergabe von Bargeld auf. Nach dem Überfall flüchteten die Drei mit ihrer Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Der erste Gesuchte ist circa 1,85 Meter groß und schlank. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Handschuhen, einer blauen Jeanshose und weißen Sneakern bekleidet und schwarz maskiert. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 1,73 Meter groß und kräftig gebaut. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke und war ebenfalls schwarz maskiert. Das Geschlecht der dritten tatverdächtigen Person ist unbekannt. Diese war mit einer grauen Jogginghose, weißen Socken, einer dunklen Oberbekleidung mit Kapuze bekleidet und ebenfalls schwarz maskiert.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell