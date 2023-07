Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Motorrad-Fahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Schwer verletzt wurde am Sonntag, 02.07.2023 gegen 12.20 Uhr ein 47 Jahre alter Kradfahrer bei einem Unfall in Höhe Bruderhof. Der 47-jährige war zuvor auf der L171 von Mundelfingen kommend in Richtung Wutach unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Renault-Fahrerin. Der 47-jährige wurde auf das Auto aufgeladen und kam am Ende auf einer nahegelegenen Wiese neben der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand zu dem Zeitpunkt nicht. An seinem Krad entstand Sachschaden von rund 6000 Euro. Die 20-jährige Renault-Fahrerin blieb nach bisherigem Stand unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ebenfalls rund 6000 Euro. Die L171 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Mit vor Ort waren neben der Polizei First Responder und die Feuerwehr Wutach mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften.

