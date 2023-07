Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Unfall zwischen Auto und Fahrrad - Polizei sucht Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

Mit ihrem Opel Corsa befuhr am Donnerstag, 29.06.2023 gegen 18.20 Uhr eine 63 Jahre alte Frau die Straße Heppenschwand in Richtung Höchenschwand. An der Einmündung zur Bergstraße kam ihr aus dieser ein Radfahrer entgegen, welcher stark bremste um eine Kollision mir ihr zu vermeiden. Dennoch kollidierte er im Frontbereich mit dem Auto. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Opel der 63-jährigen entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. Nach dem Personalienaustausch setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Wie sich herausstellte, waren die angegebenen Personalien nicht korrekt. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: Zirka 60 Jahre alt und 175 cm groß. Er hatte eine sportliche Figur, einen Bart und eine blaue Sonnenbrille. Er trug einen Helm, ein oranges T-Shirt, eine schwarze Radlerhose und war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) bittet Zeugen, die Hinweise zum Mountainbike-Fahrer machen können, sich zu melden.

