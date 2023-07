POL-FR: Gemarkung Binzen: Fahrer schafft es noch mit brennendem Pkw auf "Luckeparkplatz"

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 02.07.2023, kurz vor 05.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand eines Pkw-Anhängers in den Teichrain gerufen. Auf einem Gartengrundstück brannte ein Pkw-Anhänger, auf welchem ein VW stand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Pkw-Anhänger bereits in Vollbrand. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der ...

mehr