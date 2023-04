Polizei Bonn

POL-BN: Straßenraub in Bad Godesberg: 25-Jähriger vorläufig festgenommen - Polizei sucht geschädigten Jugendlichen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei ermittelt nach einen Straßenraub, der sich am Dienstagnachmittag (11.04.2023) nahe der Stadthalle in Bad Godesberg ereignet hat. Nach Zeugenangaben hatte ein später vorläufig festgenommener 25-Jähriger einem bislang unbekannten Jugendlichen die Jacke geraubt. Zur Tatzeit gegen 15:30 Uhr hatte der Tatverdächtige sein Opfer in Höhe der Bushaltestelle auf der Friedrich-Ebert-Straße attackiert und die Herausgabe seiner Jacke gefordert. Letztlich übergab der Geschädigte das Kleidungsstück und entfernte sich daraufhin vom Tatort. Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, konnte eine Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg den Täter in Tatortnähe stellen. Der 25-Jährige führte die zuvor geraubte Jacke (Marke Urban Classics in beige, Größe M) mit sich. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht und nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und Vernehmung mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der geschädigte Jugendliche, der von den Zeugen wie folgt beschrieben werden kann, hat sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet.

- Etwa 15-16 Jahre alt - ca. 170-175 cm groß - schmale Statur - mittelblonde Haare - Mittelscheitel - trug blaue Jeans und einen grauen Pullover sowie weiße Turnschuhe.

Die Ermittler bitten den Jugendlichen bzw. seine Erziehungsberechtigten sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter kk13.bonn@polizei.bonn.de bei der Polizei zu melden.

