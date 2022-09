Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Parkplatz in der Lörracher Straße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In Brombach, auf dem Kundenparkplatz in der Lörracher Straße 3, wurde am Dienstag, 13.09.2022, in dem kurzen Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis 16.35 Uhr, der vordere Stoßfänger eines grauen BMWs beschädigt. Es wird vermutet, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren mit seiner Anhängerkupplung den Stoßfänger des BMWs eindrückte. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell