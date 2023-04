Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Zwei unbekannte Frauen nach Wohnungseinbruch beobachtet

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen brachen am Montagnachmittag (10.04.2023) gegen 15:20 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses am Lievelingsweg in Bonn-Tannenbusch ein.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die mutmaßlichen Einbrecherinnen zur Tatzeit in das Treppenhaus des Hauses und brachen im dritten Obergeschoss eine Wohnungstüre auf. Nachbarn nahmen einen lauten Knall wahr, konnten diesen aber keinem Einbruchgeschehen zuordnen. Einige Minuten später traf eine Bewohnerin der angegangenen Wohnung, die gerade ins Haus zurückkehrte, im Treppenhaus auf zwei fremde Frauen, die eine blaue IKEA-Tasche mit sich führten. An ihrer Wohnung angekommen stellte sie die aufgebrochene Tür sowie die durchwühlten Räume fest, aus denen nach bisherigem Sachstand Bargeld sowie Goldschmuck entwendet wurden. Zum Transport nutzten die Frauen offenbar eine IKEA-Tasche aus der Wohnung. Angehörige verständigten die Polizei.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der beiden Frauen, die bislang beide als etwa 30-35 Jahre alt, ca. 1,60-1,70 m groß, komplett schwarz gekleidet und mit schwarzen Strickmützen sowie jeweils auffällig rotem Lippenstift beschrieben werden können. Nach Zeugenangaben hatte eine der beiden Frauen ein auffälliges Muttermal unterhalb der Nase.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

