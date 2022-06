LPI-GTH: Diebstahl von Vereinsgelände- Zeugenaufruf

Marksuhl-Dönges (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen, gegen 06.45 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes die B84 aus Richtung Marksuhl in Richtung Dönges. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein weißer PKW auf seiner Fahrspur entgegen, sodass der 53 Jahre alte Mann mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ...

