Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl (Korrektur)

Gotha (ots)

Am 05.08.2021 kam es gegen 13.20 Uhr in einem Geschäft am Arnoldiplatz zu einem Trickdiebstahl. Ein männlicher Täter (30-40 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare, Tätowierung auf beiden Unterarmen) betrat das Geschäft und gleichzeitig lenkten ein weiterer männlicher Täter (35-45 Jahre alt, kräftige Gestalt, kurze dunkle Haare, dunkler Vollbart) und eine weibliche Täterin (30-40 Jahre alt, schlank, lange blonde Haare mit braunem Ansatz) die Verkäuferin ab. Zunächst führten sie ein Verkaufsgespräch, was sich zunehmend zu einem Streitgespräch zwischen der Dame und dem Herrn entwickelte. Der unbekannte Mann im Geschäft nutzte die Gelegenheit und entwendete aus der Kasse einen dreistelligen Betrag Bargeld. Anschließend flüchteten die drei Personen. Die Polizei Gotha ermittelt wegen Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der abgebildeten Personen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0180155/2021) entgegengenommen. Die Voraussetzungen für eine Veröffentlichung des Bildmaterials liegen vor. (db)

