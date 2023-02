Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Trickdiebstahl - angeblicher Handwerker bestiehlt Seniorin

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 08.02.23 klingelte ein bislang unbekannter Täter gegen 16.10 Uhr an der Tür der 85-jährigen Geschädigten, die in der Lindenstraße in Koblenz, Stadtteil Goldgrube, wohnhaft ist.

Unter dem Vorwand, einen Wasserschaden überprüfen zu müssen, verschaffte er sich Zugang zur Wohnung der Seniorin. Kurze Zeit später verließ der Mann die Wohnung wieder. Wie sich herausstellte, hatte er in der Wohnung einen 2-stelligen Bargeldbetrag aus der Geldbörse der Geschädigten entwendet. Laut Zeugen soll der Mann anschließend als Beifahrer in einen schwarzen BMW gestiegen sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Nummer 0261-103 2690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell