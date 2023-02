Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Führungswechsel bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen Wolfgang Best geht in den Ruhestand, Michael Müllers übernimmt das Ruder an der Loreley

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Koblenz (ots)

In kleinem, bescheidenen Rahmen erfolgte am 31.01.2023 der offizielle Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion (PI) St. Goarshausen. Gerade Bescheidenheit zeichnet sowohl den scheidenden Dienststellenleiter in der Loreleystadt, den Ersten Polizeihauptkommissar (EPHK) Wolfgang Best, als auch den neuen Mann an der Spitze, EPHK Michael Müllers, aus. Insofern fiel es dem gastgebenden Polizeipräsidenten Karlheinz Maron auch nicht schwer, dem Wunsch nach einer kleinen Feierlichkeit im Polizeipräsidium Koblenz zuzustimmen.

Wolfgang Best - Gelassen, zuverlässig und vertrauensvoll

In seiner Laudatio für den zukünftigen Pensionär Wolfgang Best fasste der Leiter der Polizeidirektion Montabaur, Polizeidirektor Christof Weitershagen, die insgesamt mehr als 46 Dienstjahre treffend in 15 Minuten zusammen. Immer wieder wurde Wolfgang Best als gelassen und zuverlässig beschrieben, ihm wurde allseits eine äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit attestiert.

Wolfgang Best hat im Laufe seiner dienstlichen Karriere alle Bausteine wahrgenommen, die ihn zu einer erfahrenen Führungskraft haben reifen lassen. Vom Sachbearbeiter über Dienstgruppenleiter, der Arbeit in einer Führungsgruppe, als stellvertretender Dienststellenleiter bis zu seinen letzten acht Jahren als Inspektionsleiter in St. Goarshausen kann der im Rhein-Lahn-Kreis lebende Best auf ein abwechslungsreiches Dienstleben zurückblicken.

Als leidenschaftlicher Wanderer und Mainz 05-Fan wird ihm auch im Ruhestand sicherlich nie langweilig werden. Hierfür wünschten ihm sämtliche Redner alles Gute.

Als Vertreter des Personalrats bedankte sich Polizeihauptkommissar (PHK) Florian Fries ebenfalls sehr herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowohl als sein ehemaliger Dienstgruppenleiter als auch in seinen späteren Funktionen. Seinem Nachfolger Michael Müllers wünscht er viel Spaß und allzeit ein glückliches Händchen in seiner neuen Aufgabe.

Was das Attribut Bescheidenheit betrifft, tritt "der Neue" Michael Müllers in die Fußstapfen seines Vorgängers, überließ dieser doch im Wesentlichen die Bühne der Feierlichkeit dem scheidenden Wolfgang Best.

Michael Müllers ist in der Behörde ebenfalls kein Unbekannter. Auch er hat alle Stationen absolviert, die ihn zur Leitung einer Dienststelle qualifizieren. Bis Mitte des Jahres 2022 hat er Erfahrungen als Leiter der Polizeiautobahnstation Emmelshausen gesammelt. Seit Mai 2022 hatte Müllers bereits die stellvertretende Leitung der PI St. Goarshausen inne. Insofern ist der Übergang fließend.

Eine erste große Aufgabe sieht Müllers darin, mit seiner Mannschaft die doch beachtliche Konzertsaison 2023 auf der Freilichtbühne Loreley zu bewältigen.

"Es war mir eine Ehre"

Mit Vorfreude auf das Kommende, aber auch etwas Wehmut ließ die Hauptperson Wolfgang Best ebenfalls die letzten viereinhalb Jahrzehnte Revue passieren. Als prägendstes Ereignis bezeichnete er einen Dienstunfall im Jahr 1984, als er im Rahmen einer Unfallaufnahme von einem PKW erfasst und schwer verletzt wurde. Der langwierige Genesungsprozess über ein dreiviertel Jahr und die späteren Ängste in ähnlichen Situationen begleiteten den zwischenzeitlichen "Wahlmainzer" über viele Jahre.

Die Impulse, die ihm immer wieder durch Vorgesetzte gegeben wurden, haben ihn letztendlich immer wieder auf den (richtigen) Weg in Richtung Führungskraft gebracht. Zufrieden konstatiert er, das Maximum in seinem dienstlichen Leben erreicht zu haben. Für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen bedankte er sich mit den Worten: "Es war mir eine Ehre".

"Frau Best, Sie müssen ihn jetzt nehmen, jetzt ist es vorbei!"

Schon in seiner Begrüßung hob Polizeipräsident Karlheinz Maron die Zuverlässigkeit von Wolfgang Best hervor. Nach dreimaliger Verlängerung der Arbeitszeit um jeweils ein Jahr hat dieser den möglichen Rahmen voll ausgeschöpft, was der Behördenleiter mit großem Dank und einem Augenzwinkern in Richtung der Ehefrau hervorhob. Mit den besten Wünschen auf noch viele gemeinsame Jahre im Ruhestand sorgte die Aussage "Frau Best, Sie müssen ihn jetzt nehmen, jetzt ist es vorbei" bei allen Anwesenden für Erheiterung, auch bei Frau Best.

Mit dem neuen Leiter Michael Müllers sieht der Polizeipräsident die Dienststelle in guten Händen. Aufgrund der ähnlichen Charakterzüge dürfen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion St. Goarshausen ebenfalls auf eine angenehme Zusammenarbeit freuen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell