Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Straßenverkehr/ Anhaltesignale missachtet

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagabend wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Linz eine Fahrzeugführerin aus St. Katharinen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Frau hatte zuvor an ihrem PKW Hyundai trotz Dunkelheit kein Abblendlicht eingeschaltet. Auf das Anhaltesignal "Stopp Polizei" inklusive Blaulicht reagierte die Fahrzeugführerin zunächst nicht und führte den PKW in unsicherer Fahrweise fort. Das Fahrzeug konnte im weiteren Verlauf in der Kaiserbergstraße in Linz angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Die 68-jährige Fahrerin stand merklich unter dem Einfluss von Alkohol und hatte keinerlei Kontrolle mehr über ihren Körper. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet und ihre Fahrerlaubnis mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Zudem wurde ihr eine Blutprobe zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration entnommen.

