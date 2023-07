POL-PDNR: Körperverletzung Kirmes Unkel

Flammersfeld (ots) - Am Freitag den 28.07.2023 kam es im Zeitraum von 20 bis 24 Uhr zu einem PKW-Aufbruch in der Schulstraße in Flammersfeld. Hierbei wurde die Scheibe der Beifahrerseite eines PKW, welcher in der Nähe der dortigen Grundschule geparkt war, eingeschlagen und im Anschluss eine Geldbörse aus diesem entwendet. Zeugen die im genannten Zeitraum auffällige Personen an einem PKW bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden. ...

