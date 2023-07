Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schutzbach - Nachtrag zu Verkehrsunfall zw. Alsdorf und Daaden

Schutzbach (ots)

Am 28.07.23 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L280 zwischen den Ortslagen Alsdorf und Daaden, in etwa auf Höhe des Bahnhofs Schutzbach. Aufgrund derzeit noch ungeklärter Ursache kam eine von Alsdorf in Richtung Daaden fahrende 50-jährige Fahrerin eines Kleintransporters in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem Pkw eines entgegenkommenden 28-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge blieben schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Durch den Zusammenstoß wurden die jeweiligen Fahrer der Fahrzeuge leichtverletzt. Ein 23-jähriger Beifahrer im Kleintransporter wurde schwerverletzt und nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Die L 280 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Abtransport der beschädigten Fahrzeuge bis etwa 19:00 Uhr vollgesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Feuerwehr der VG Daaden, ein Rettungshubschrauber und die Straßenmeisterei Betzdorf im Einsatz.

